È stato di Erling Haaland il primo gol dopo la ripresa del calcio in Bundesliga. L’attaccante norvegese classe 2000 ha segnato la prima rete nel 4-0 allo Schalke 04. Arrivato dal Salisburgo a gennaio, Halaand sogna in futuro di giocare in Premier League essendo nato a Leeds. Nella scorsa finestra di mercato ha detto no a Juve e United per vestire la maglia del Dortmund e giocare con continuità. Ma nei suoi sogni c’è proprio il massimo campionato inglese.