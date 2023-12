Rischia di essere una finestra di mercato molto attiva, soprattutto in uscita, quella che si avvicina per l’Hellas Verona. Oltre alla prossima cessione all’Atalanta del difensore classe ‘99 Isak Hien e dell’attaccante classe 2005 Siren Diao, il club gialloblù rischia di perdere pure l’esterno scozzese Josh Doig, per il quale ci sono stati i primi contatti col Torino. Il suo contratto scade a giugno 2026.