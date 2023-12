Samuele Ricci è stato uno dei calciatori del Torino più corteggiati in estate, con la Lazio che lo aveva seguito con grande interesse. Ma per via delle alte richieste economiche del club granata la trattativa non decollò mai.



La Lazio però non ha smesso di seguire il centrocampista granata e continua a mostrare un certo interesse per il giocatore: ora che il mercato sta per ricominciare, la trattativa potrebbe nuovamente decollare.