Alzi la mano chi, a ottobre, si sarebbe aspettato la salvezza del, partito malissimo con la cessione in estate dei suoi gioiellie una partenza da incubo con Gabrielealla guida della squadra. Le cure Bocchetti e poi Zaffaroni, alle loro prime esperienze in Serie A, hanno dato i frutti sperati, ma la spinta decisiva l’ha data la, gestita sempre da Francesco Marroccu ma con un ruolo diverso (direttore tecnico) ein veste di direttore sportivo.Non era affatto facile raccogliere le redini di, passato all’Atalanta per sostituire a sua volta Giovanni Sartori, e in effetti, la macchina gialloblu era ingolfata. Qualche bel colpo,su tutti, ma tanta sfortuna soprattutto nell’infortunio dell’australiano, mai veramente in condizione, e una fatica colossale nel ritrovare certi automatismi dopo l’addio di Igor. Cioffi ha pagato 4 sconfitte consecutive fino a poco prima della metà di ottobre, Bocchetti ha dato una scossa dopo, poi conqualche risultato si è visto, ma non sembrava abbastanza con un ritardo del genere. A un certo punto della stagione,, con la vittoria nello scontro diretto del Bentegodi a segnare un destino che pareva impietoso.Il primo mese del 2023 ha visto il Verona macinare gioco e punti grazie alla nuova-vecchia impostazione tattica e all’avanzamento sulla trequarti del leader tecnico e carismatico Darko, oltre alla regia illuminata di Ivan; ma quandopassato al Fulham, tutto sembrava di nuovo in salita. Invece: dentro il danesee nuova fiducia al giovanea centrocampo, la consapevolezza direduci dalla salvezza con la Salernitana nel 2021-22, e soprattutto grandi intuizioni sugli uomini-salvezza: Cyril, che con i suoiha portato 5 punti in regular season e regalato la salvezza nello spareggio (doppietta), e Adolfo, anche lui decisivo con il gol-vittoria contro il Sassuolo e quello che poteva essere il punto-salvezza in casa contro l’Empoli. Un’altra bella storia, un altro caso di grande rimonta che anima i bassifondi di un campionato, la Serie A, che anche quando viene dominato non lesina emozioni fino all’ultimo minuto.