Non c'è solo il Milan con la sua impressionante cavalcata promozione ad aver impressionato nel campionatoI rossoneri hanno centrato la vittoria del torneo con 4 giornate di anticipo davanti fra le altre alche non ha sì saputo tenere il passo di Daniel Maldini e compagni, ma ha compiuto un'impresa se vogliamo ancor più eccezionale. Lo scorso 19 febbraio, infatti, ieliminando la Roma in un doppio confronto senza pari. Protagonista dell'annata gialloblù è sicuramente, centrocampista offensivo serbo classe 2001."Alla Stella Rossa giocava trequartista, ma può fare anche il centrocampista centrale metodista.Così il suo agente ​lo descriveva ai microfoni di CalcioHellas al momento della sua firma per il Verona e la descrizione non si scosta molto dalla realtà.in area di rigore con tempi di inserimento da giocatore fatto e finito. Non è un caso che in stagione abbia all'attivoalternandosi sia nel ruolo di mezzala che di trequartista nel 4-3-1-2 veronese.- Arriva dalla Stella Rossa di Belgrado e per acquistarlo il Verona ha fatto uno sforzo economico importante conJocic ha detto subito sì, perchè ha avuto la garanzia di unconcreto attorno a sè. Si allena con la prima squadra,e nel frattempo mette minuti nelle gambe in Primavera. Una scelta semplice, nonostante la ricca concorrenza che c'era su di lui. Ile ilhanno fatto un'offerta in estate, mentrelo avevano fatto seguire da vicino.con l'ex Dejanche lo aveva segnalato in società, e con degli scout che lo hanno seguito a lungo. Il club nerazzurro ha però preso tempo, quello che Jocic non voleva più concedersi.A spuntarla è stata quindi il Verona e ora, con i gialloblù, sogna i playoff per ritornare in Primavera 1, ma coltiva il sogno diuna proprietà, quella veronese, che fra settore giovanile e prima squadra ha costruito un 2019/2020 di primissimo livello.