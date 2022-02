Davide Possanzini è il vice di Roberto De Zerbi. L'ex attaccante di Brescia e Palermo, insieme a tutto il resto dello staff del tecnico dello Shakhtar Donetsk, è in questo momento bloccato a Kiev senza possibilità di rientrare in Italia. Al momento si trova in hotel, dopo il via alle operazioni militari della Russia contro l'Ucraina: "Ad ora per noi civili non c’è nulla di preoccupante. Volevamo andare al confine in macchina, ma non ce la facciamo con un pieno, visto che sono 700 km. Dovevamo partire oggi pomeriggio, per senso di responsabilità e dovere abbiamo scelto di non muoverci prima. Siamo bloccati qui, la società da stamattina all’alba ci ha fatto lasciare le nostre case per andare in hotel. Siamo al sicuro, stiamo bene e aspettiamo comunicazioni dall'ambasciata"