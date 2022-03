LR Vicenza e @lottosport presentano la maglia ICON, un capo in limited edition che nasce dalla stretta collaborazione tra i designer di Diesel e Lotto https://t.co/Wr6x5kweSv#ForzaVicenza #ForzaLane pic.twitter.com/r1oWUDkh6M — L.R. Vicenza (@LRVicenza) March 5, 2022

, che di mestiere è un noto stilista, mister Diesel. La società veneta, al momento impegnata nella lotta salvezza in Serie B, il 9 marzo compie 120 anni. La nuova divisa,. Lo considerano un oltraggio alla storia, alla maglia indossata da Paolo Rossi.. Così gli ultrà della curva sud sono pronti a boicottare la festa per i 120 anni di storia.La divisa in questione, realizzata da Lotto, si chiama “Icon”, capo in edizione limitata nato dalla partnership tra Diesel e sponsor tecnico. “La divisa Icon include un design che reinterpreta la tradizione in una composizione futurista. Il bianco e rosso dei colori sociali sono ricomposti in righe orizzontali e verticali spezzate, di diverse lunghezze, sul tradizionale campo bianco. La stampa all’interno delle righe riproduce una micro-texture di triangoli con effetto 3D”, si legge nella descrizione del modello.. Ma domenica il Vicenza l’ha utilizzata, e con quella maglia è arrivata una vittoria per 3-0 contro la Ternana. Così patron Rosso ha ribadito: “Maglia che vince non si cambia”.: “L’evento per i 120 anni programmato mercoledì allo stadio Menti è annullato. Non verrà portata avanti nessuna iniziativa che necessiti di permessi e collaborazioni da parte di chi si rivolge a noi col dito medio o dandoci dei pezzenti. Purtroppo, stimato Renzo Rosso, il Vicenza non è solo un'azienda, ma un patrimonio di storia e tradizione. Noi resteremo sempre al nostro posto, in C o in qualsiasi altra categoria, per l'onore di questa città e di questa maglia a righe verticali biancorosse”.