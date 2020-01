La permanenza di Simone Zaza al Torino è sempre più incerta. Il Villarreal continua infatti il pressing sul giocatore, che in Spagna ha lasciato ottimi ricordi nel corso della sua esperienza al Valencia.



Per lasciare partire il centravanti il presidente granata Urbano Cairo chiede 15 milioni di euro, la stessa cifra pagata per acquistarlo un anno e mezzo fa proprio dal Valencia. Ma prima deve trovare l'eventuale sostituto di Zaza: un attaccante disposto a ricoprire il ruolo di vice-Belotti.