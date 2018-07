Continua la ricerca di un esterno d'attacco per la Fiorentina di Stefano Pioli. Tra le opzioni, prende quota il profilo di Nicola Sansone, italo-tedesco del Villarreal: come riportato da La Nazione, la società spagnola avrebbe aperto alla cessione. I viola ci provano per due motivi: in primis, il giocatore tornerebbe volentieri in Italia; inoltre, il costo è abbordabile per le strategie gigliate, poiché si aggira tra i sette e gli otto milioni di euro. Soprattutto, però, un fattore importante potrebbe essere la disponibilità degli iberici di accettare le condizioni proposte da Pantaleo Corvino, ovvero il prestito oneroso con diritto di riscatto. Rimangono vive, in modo molto più freddo, le piste che portano a Stephan El Shaarawy e Martin Terrier.