Il Ministero dell'Interno ha fatto pervenire alla Lega Serie A e alla Prefetture e Questure di Milano e Reggio Emilia l'invito a prevedere per domenica 22 maggio la disputa delle partite Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, valide per l'ultimo turno di campionato. I match rischierebbero di creare seri problemi di ordine pubblico nel capoluogo lombardo in quanto, per il pomeriggio e la serata di sabato 21, è previsto il concerto evento "Radio Italia Live", che si terrà in Piazza del Duomo, luogo nel quale le tifoserie di Inter e Milan sono solite confluire per festeggiare le grandi vittorie delle rispettive squadre.



Dopo aver ricevuto la richiesta formale dal Viminale, la Lega Serie A è chiamata dunque a pronunciarsi ufficialmente su date e orari delle ultime partite della stagione, con Inter e Milan che con ogni probabilità saranno chiamate a scendere in campo in contemporanea, qualora la corsa per lo scudetto dovesse protrarsi fino all'ultimo turno.