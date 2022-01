Il Watford alza il muro e blinda i suoi giocatori. Dopo il no alla Nigeria per Emmanuel Denis, il club allenato da Claudio Ranieri non ha intenzione di dare il via libera neanche a Ismaila Sarr per andare in Coppa d'Africa. E se qualche giorno fa la Nigeria non aveva insistito più di tanto per avere l'attaccante, la federcalcio senegalese ha fatto un comunicato stampa intimando il Watford a liberare Sarr, altrimenti verrà fatto appello alla FIFA per avere l'ok. La federazione, inoltre, condanna l'atteggiamento del club inglese giudicandolo irrispettoso e discriminatorio.