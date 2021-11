Il West Ham vola in classifica e diventa sempre più competitivo anche a livello economico grazie all'entrata in società del miliardario ceco Daniel Kretinsky. L'obiettivo degli Hammers è quello di entrare nell'elité del calcio inglese e di conseguenza di quello europeo, evitando così di perdere, anche a peso d'oro, le proprie stelle. A tal proposito la dirigenza del club londinese, come riporta SunSport, ha deciso di rifiutare tutte le offerte a tre cifre pervenute per Declan Rice: su di lui si vuole costruire la squadra del futuro in grado di giocare con continuità la Champions League.