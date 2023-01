Ryan Reynolds called up fellow Wrexham co-owner Rob McElhenney during their FA Cup match against Sheffield United pic.twitter.com/9M8oMTZHsg — ESPN FC (@ESPNFC) January 29, 2023

Il mercato impazza, la Premier League continua a offrire sfide stellari con giocatori da prima pagina, ma, destinato a costruirsi una scalata verso i palcoscenici più prestigiosi,. Chi? Il Wrexham. Una squadra proveniente da una, quinta divisione inglese, ma che in questi giorni. A puntare i riflettori su questa piccola realtà gallese è l'ambiziosaQuando nelil Wrexham viene acquistato dalla nuova proprietà il club è in bilico, concercando di mantenerla in vita. Ma ecco Ryan Reynolds, star di Hollywood celebre per i suoi. L'attore nutre una passione quasi esasperata per il calcio, che condivide con l'amico edel grande schermo (tra i suoi capolavori "C'è sempre il sole a Philadelphia"). I due scelgono proprio il Wrexham per mettere in atto il loro progetto. La piazza galleseper provare ad azzardare la rincorsa all'impresa: un sostegno affiatato, un passato da nobile decaduta e una densa comunità di supporters.I primi segnali di un programma che promette bene ci sono tutti.e punta alla promozione, mentre in FA Cup si consuma la prima impresa, sull'onda di una. Sul campo del Racecourse Ground di Wrexham domenica sera si è sfiorato il miracolo, con la squadra gallese che ha, non proprio l'ultima arrivata (attualmente in). Al minuto 86che varrebbe il passaggio agli ottavi di finale di Coppa. La beffa arriva allo scadere, quando lo Sheffield trova la rete del. La fine di un sogno? No. E questo perchése un match di FA Cup si conclude con un pareggio: una rivincita a campi invertiti per stabilire il vincitore.mentre il suo Wrexham sfiorava la vittoria ed è stato tra i più accesi sostenitori. Sugli spalti la star ha, tanto che sul momentaneo 3-2 non si è trattenuto dalper renderlo partecipe del miracolo che si stava consumando sul campo. Pescato in alcuni, Reynolds è l'emblema dell'underdog che sogna la Premier. Quel sentimento che fa dimenticare i pronostici e spinge ilsul tetto del campionato più competitivo del mondo. Non che il Wrexham sia vicino a compiere qualcosa di paragonabile al miracolo del Leicester, ma, stando anche alle parole dei proprietari,: "Vogliamo la- ha precisato Reynolds alla BBC -. Non so dire quando, perché per noi questo è un, ma se teoricamente è possibile arrivare dalla 5ª serie alla Premier, perché non provarci?".La storia del Wrexham in questi giorni si è, raggiungendo addirittura. In quelle zone del pianeta la squadra gallese è divenuta un pallino fisso, tanto che ESPN ha. Le magliette vanno a ruba e non solo. Alla campagna mediatica si aggiungono anche i giocatori che provano a promuovere le loro ambizioni sustampato sul fronte della maglia. Ora i riflettori si puntano sul, in programma per. L'obiettivo è entrare agli ottavi di FA Cup, ma se il risultato non dovesse arrivare non c'è da disperare: Reynolds e McElhenney continueranno a investire, anche sul, con l'obiettivo di crearee, in un futuro non troppo lontano, di raggiungere la Premier.