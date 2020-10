Sono giorni difficili, bui, mesti. Giorni in cui una buona fetta di popolazione ha subito la condanna a morte del proprio settore lavorativo e l’altra fetta, quella non toccata dalle restrizioni, fa finta di nulla, come se non ci fossero altre soluzioni. Sarà nuovamente guerra tra poveri, ma stavolta rischia di essere sanguinosa e deleteria a livelli altissimi.. Cura di ogni male. O forse no?In questi mesi abbiamo assistito a tanti interventi e troppe versioni da parte di svariati medici, scienziati, virologi e quant’altro. Tutte persone dotate di immensa cultura scientifica che però troppo spesso le ha portate a fuorviare l’informazione o ad andare in contrasto tra le loro tesi, semplicemente perché nessuno ha mai posto la legittima poca conoscenza del virus prima della propria indiscussa capacità.Nata a Roma il 21 aprile 1966, nel 2006 ebbe notevole risonanza internazionale la sua decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell'aviaria, che diede il via allo sviluppo della cosiddetta "scienza open-source" e iniziando a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali. Tale intento a favore della divulgazione è stato riconosciuto da riviste di settore quali Seed e Scientific American. Proprio questo suo percorso di specializzazione nei virus influenzali ha portato Capua ad essere individuata come unica voce di riferimento da parte dei più grandi telegiornali nazionali (Tg1 su tutti).. Insomma una personalità di certo poco discutibile, anche in ottica vaccino, oltre che per le parole anche per la lungimiranza di esse (datate 6 maggio):. Parole in netto contrasto con i “pro vax” a priori, che affermano come il vaccino sia sicuramente la soluzione.Capua sempre coerente sulla questione vaccino.. Ma dobbiamo arrivarci facendo girare il virus lentamente, perché, se gira troppo velocemente, invece dell’immunità di gregge avremo le pecore morte".. Una gestione dei contagi al fine di contagiarsi tutti e renderci immuni o comunque più forti nel caso si ripresentasse il virus, in attesa del vaccino a serrare totalmente le fila degli anticorpi.