"Cos'altro puoi fare... Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli... Non riesco a capire come giocare in questo modo, comunque... Testa in alto, di più non puoi fare mio Re". Parole pesanti di Elma, sorella di Cristiano Ronaldo, intervenuta su Instagram nei giorni scorsi, dopo il ko della Juve in Coppa Italia.



LA RISPOSTA - Puntuale arriva la risposta di Ilaria D'Amico, conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, che a Radio 1 spiega: "Io appartengo alla vecchia scuola: i familiari, i fratelli e le moglie non usino i social, perché poi spesso mariti e fratelli non lo apprezzano. Se fosse un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero, ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al mio posto. I familiari non devono diventare commentatori".