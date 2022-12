Prima vacanza per Ilary Blasi e Bastian, nuovo compagno della showgirl ed ex moglie di Francesco Totti. La conduttrice è partita per la Thailandia, dove trascorrerà la notte di Capodanno insieme al nuovo fidanzato, alloggiando in un hotel con piena vista sulla città di Bangkok, da oltre 800 euro a notte. La nuova coppia festeggerà quindi il Capodanno in terra estera ma con un occhio sull’Italia, dove, dal prossimo 5 aprile, su Canale 5, tornerà al timone dell’Isola dei Famosi. E le chiamate per il cast sono già cominciate.



I NOMI PER IL CAST - Ilary, insieme alla produzione, vorrebbe nel cast di naufraghi anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Lo fa sapere la stessa 21enne in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV: “Quando si parla di reality sono sempre un po' indecisa. Da un lato mi piacerebbe, perché mi affascina la possibilità di farmi conoscere meglio dal pubblico, dall'altra invece mi blocca l'idea di sottrarre tempo alla musica, che in questo momento è la mia priorità". Jasmine, che in passato è stata corteggiata anche dagli autori del Grande Fratello Vip, vuole infatti affermarsi come cantante. Oltre a Jasmine Carrisi, per l'Isola dei Famosi 2023, si parla anche di Dayane Mello - già naufraga in passato della trasmissione ma eliminata dopo pochi giorni - Alessia Macari e Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez.