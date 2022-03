Ilary Blasi torna sulla presunta crisi con il marito Francesco Totti in una intervista concessa a Verissimo: “Lei ha raccontato che dietro quella foto allo stadio ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice? Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi. Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi? No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi”.