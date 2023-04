“Devo rispettare i miei tempi”. L’attesa ospitata di Ilary Blasi a Verissimo dall’amica e conduttrice Silvia Toffanin non ha regalato novità in merito alla faccenda che vede la showgirl impegnata con la separazione con l’ex capitano della Roma Francesco Totti.



In tribunale sono mesi caldi: la Blasi ha detto no al mantenimento, ma si sta battagliando legalmente su quale debba essere il genitore col quale i figli dovranno passare più tempo (entrambi hanno chiesto l’affidamento congiunto). Ma non solo: contesa è pure la mega Villa dell’Eur, nella quale attualmente vive la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Con i figli e con il nuovo compagno Bastian Muller: un fattore mal digerito da Totti.



Sul tema Silvia Toffanin, padrona di casa del salotto di Verissimo, ha preferito sorvolare: “So che la gente che ci sta vedendo si aspetta domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto”. Un gesto apprezzato dalla Blasi.