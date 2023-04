. Cominciata alle 17.30, si è protratta oltre l’ora di cena. Ecco il resoconto pubblicato da Corriere.it edizione Roma.Le parti erano presenti in aula, assistite dai rispettivi avvocati, Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei. L’appuntamento tra il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, slittato rispetto alla prima convocazione del 14 marzo che si era conclusa con un rinvio, è stato tenuto strettamente riservato in modo da evitare la ressa di cronisti e curiosi davanti all’ingresso.I partecipanti sono entrati di nascosto come congiurati (...)La causa si prospetta lunga e complessa: c’è da decidere sull’affidamento dei figli, sulla destinazione della villa dell’Eur – in cui al momento vive Ilary con Cristian, Chanel e Isabel, ma a cui Francesco non intende rinunciare - e sulla spartizione di un consistente patrimonio. In parallelo, davanti al giudice Francesco Frettoni, della VII sezione del Tribunale civile, resta aperto il contenzioso noto come «borsette versus Rolex», vale a dire la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori griffati di Ilary Blasi e della collezione di Rolex dell’ex 10 giallorosso, che da soli valgono oltre 1 milione.La contesa risale all’estate scorsa e ha tenuto banco per mesi, tra ripicche, sgarbi e rivelazioni. Poi le borse di Dior, Hermes, Chanel sono tornate alla legittima proprietaria, che le ha recuperate in un armadio a muro e in un ripostiglio della villa di famiglia, da cui non si erano mai mosse. Mentre invece mancano ancora all’appello i preziosi orologi svizzeri di Totti, che Ilary, a sua insaputa, ha prelevato dalla banca e spostato in un’altra cassetta di sicurezza intestata soltanto a lei. Sostenendo che sarebbero regali di Francesco. Lui invece nega e li reclama indietro. Il giudice Frettoni si è riservato di decidere e non ha ancora fissato la prossima udienza, in cui dovrà valutare quali e quanti testimoni ascoltare. Forse in attesa di quanto avverrà nella causa principale.