Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi finirà in tribunale. La trattativa sul divorzio non ha dato esito positivo, infatti la (ex) coppia non è riuscita a trovare un accordo per la separazione consensuale.



Come si legge sul Corriere della Sera, la showgirl avrebbe chiesto come alimenti 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (circa 5 mila e 800 euro ciascuno) per un totale di 37 mila e 500 euro al mese. Invece l'ex calciatore della Roma avrebbe controproposto zero euro per lei e 7 mila euro al mese per i tre figli. Parti troppo distanti per arrivare a un'intesa a metà strada.