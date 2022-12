Il 2022 è stato un anno duro per Ilary Blasi. Nonostante una carriera televisiva sempre piena di soddisfazioni, quest’anno resterà nella sua vita come quello in cui la storica coppia con Francesco Totti è scoppiata. Per mesi l’ex letterina è stata al centro del gossip nostrano e il suo nome continua ad essere uno dei più chiacchierati.



L’ultima bufera che si è scatenata su di lei è recentissima: nelle scorse ore infatti Ilary ha postato una foto sui suoi canali social in compagnia della dottoressa Giulia Cervelli, medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Estetica. L’immagine però ha stupito tanti suoi fan. La donna infatti è stata vittima di aspre critiche per il suo aspetto e per un ipotetico ritocchino che ha lasciato di stucco i suoi followers. In molti le hanno scritto di smetterla con la chirurgia estetica. “Ti sei rovinata!”, questo il messaggio più ricorrente. Nella GALLERY sottostante le foto più recenti della bella presentatrice.