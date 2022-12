Il Natale è alle porte e per Francesco Totti si tratteranno di festività diverse dalle altre. Saranno le prime infatti che l’ex campione della Roma passerà con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna dopo la separazione da Ilary Blasi. I due si apprestano ai consueti cenoni nella nuova casa di Roma Nord dove si sono trasferiti e, prima di scoprire cosa ci sarà sotto l’albero, la compagna del Pupone può consolarsi con ben 3 regali già ricevuti durante l’ultimo anno.



Nel corso del 2022 infatti Totti ha regalato alla sua donna dei Parioli un anello da cinque carati che la Bocchi ha sfoggiato per il red carpet in Qatar. Il cadeau è stato acquistato in una famosa gioielleria di Roma, la stessa in cui Totti andava a comprare i regali per Ilary. Voci di corridoio dicono che sull’anello ci siano incisi proprio i nomi di Francesco e Noemi. Poi le avrebbe fatto recapitare un’auto, dello stesso modello che lui pubblicizza, e infine un cagnolino. Noemi è infatti stata vista all’uscita da una clinica veterinaria in compagnia di un cucciolo di bulldog francese dal nome Simba.