Ilic esce per infortunio in Torino-Fiorentina: domani gli esami

Non era iniziata bene la partita del Torino in casa contro la Fiorentina. Nell'anticipo del sabato sera della 27a giornata di campionato Ivan Juric ha dovuto subito rinunciare a Ivan Ilic: il centrocampista serbo è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 9 minuti a causa di un infortunio al ginocchio, al suo posto è entrato Samuele Ricci.



L'INFORTUNIO DI ILIC - Ilic si fa male in un contrasto con Biraghi, cade a terra e viene soccorso dallo staff medico granata. Il giocatore però non riesce a continuare. Per l'ex centrocampista del Verona si tratta di una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento della rotula. Subito dopo essere uscito dal campo è andato negli spogliatoi, nella giornata di domani svolgerà esami specifici per capire l'entità dell'infortunio e avere una prima idea sui tempi di recupero.



I NUMERI DI ILIC - Nella sua seconda stagione con la maglia del Torino, Ilic ha segnato 3 gol e servito 2 assist in 26 partite tra campionato e Coppa Italia. Difficilmente Juric rinuncia al centrocampista serbo, che ha sempre giocato dall'inizio o a partita in corso tranne a metà settembre quando ha saltato la gara con la Salernitana per un problema alla caviglia, e il 26 gennaio scorso che non è partito per la trasferta di Cagliari a causa di un problema fisico. Ora bisognerà capire quanto rimarrà fuori per questo infortunio subito contro la Fiorentina, domani gli esami specifici.