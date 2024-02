Torino, contro la Fiorentina Juric si gioca un pezzo di panchina

La partita di sabato sera tra il Torino e la Fiorentina sarà molto importante per il futuro di Ivan Juric. Il tecnico, come è noto, è in scadenza di contratto con la società granata e ha già dichiarato che rinnoverà il contratto solamente se al termine del campionato la sua squadra sarà qualificata a una coppa europea. Senza Europa, in pratica, a fine anno andrà via.



Guardando la classifica risulta evidente come la partita contro la Fiorentina, attualmente settima con cinque punti di vantaggio per i granata (oltre al vantaggio di aver vinto lo la gara dell'andata al Franchi), sia una di quelle da non sbagliare assolutamente per non rischiare di vedere svanire le speranze di qualificazione a una coppa europea. Anche perché il Torino, attualmente decimo, deve risalire più di una posizione per poter giocare nella prossima stagione al di fuori dei confini nazionali e le concorrenti sono tutte squadre più attrezzate per raggiungere determinate obiettivi.



E' chiaro dunque come la partita risulti essere molto importante anche per il futuro dello stesso Juric che, in caso di risultato negativo per il Torino, vedrebbe allontanarsi non solo la zona Europa ma anche il rinnovo del suo contratto con la società granata.