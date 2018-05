“Pura fantasia”, secondo quanto ha dichiarato ieri il Presidente dell’Atalanta Percassi. Ilicic è considerato al momento un giocatore “incedibile”, l’Inter è avvisata. Certo, queste parole sono arrivate nel cuore di una settimana decisiva per la Dea, e proprio per questo potrebbero essere condizionate (e di molto) dall’obiettivo imminente: domenica Gasperini si gioca l’accesso diretto all’ Europa League sul difficile campo di Cagliari.: e come potrebbe non esserlo visti i numeri del trentenne sloveno, che ha collezionato finora la bellezza di 15 gol e 10 assist sommando campionato e Europa League?il suo peggiore (2016/2017). Per l’Inter resta dunque una pista molto calda, che non può non incuriosirci da un punto di vista tattico. Proviamo allora a prendere sul serio questa “pura fantasia” proiettando la “fantasia pura” di Ilicic nell’undici di Spalletti. A proposito, sarebbe un titolare? E in che ruolo, nel 4-2-3-1?Si parta dall’attualità, dal come sta giocando ora nella formazione bergamasca.: insomma dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per sei turni. Subentrando al posto del giovane Barrow, Ilicic va a schierarsi sul centrodestra del fronte d’attacco. Il 3-4-2-1 di Gasp si trasforma così in un 3-4-1-2, con Cristante trequartista, pronto a inserirsi tra le due punte larghe come un affondo di spada. E’ stata questa a dire il vero la novità dell’Atalanta di quest’anno, una soluzione che ha responsabilizzato e valorizzato certamente lo sloveno. Niente centravanti.Ecco invece come gioca l’Atalanta senza Ilicic. Per capire meglio un giocatore sono del parere che si debba riflettere anche per sottrazione, cioè quando in campo questo giocatore non appare. Evidentemente il compito assegnato a Cristante nel 3-4-2-1 con Barrow prima punta, lo sloveno lo svolgerebbe peggio:Cristante fa quello che faceva Kurtic l’anno scorso; in fase difensiva si accentra in pressione sul regista avversario. Dunque Ilicic non potrebbe farlo? Non potrebbe eventualmente giocare con una prima punta alla Icardi?A ridosso di Kalinic e in compagnia di un Borja Valero (o un Bernardeschi o un Cristoforo). Ma stiamo parlando ancora di 3-4-2-1, mentre l’Inter -è noto- scende in campo col 4-2-3-1. Dovremmo dunque aspettarci un cambio di modulo?In realtà il 4-2-3-1 di Spalletti è molto, molto fluido ultimamente. In più di un’occasione nello sviluppo della manovra nerazzurra si può infatti cogliere quel tipo di disposizione (3-4-2-1) che Spalletti ha sempre apprezzato, parlando del gioco di Sousa (come dimostrano poi coerentemente gli acquisti di Borja Valero e Vecino, ed ora l’interesse per lo sloveno).Al posto di chi? In alternativa a chi? Il maggior indiziato è Candreva.E’ proprio il numero 87 dell’Inter che con la crescita di Cancelo, per liberare spazio a Cancelo si è dovuto accentrare, quasi a formare una coppia di trequartisti insieme a Rafinha. Anche Perisic naturalmente può venir dentro a giocare tra le linee, ma dei due, quello che lo sta facendo di più nell’ultimo periodo è ancora l’italiano. Soprattutto perché nel passaggio fluido da 4-2-3-1 a 3-4-2-1 il croato fa il quarto di centrocampo, il laterale a tutta fascia. E Spalletti chiede tendenzialmente ampiezza a Perisic, dal momento che c’è già Rafinha sul centrosinistra. Contro il Sassuolo, a inizio secondo tempo, cioè prima di essere sostituito da Karamoh, Candreva addirittura si è invertito con Rafinha. Per non dare punti di riferimento o per meglio incidere a piede invertito? Questa domanda chiama direttamente in causa Ilicic, un mancino che da anni ormai gioca sul centrodestra per sfruttare il suo mancino chirurgico accentrandosiC’è un però (e non di poco conto). Come ripiegherebbe Ilicic in fase di copertura, dovesse prendere il posto di Candreva? Come Candreva? A parte la differenza di carattere tra i due giocatori (da una parte un generoso, dall’altra un indolente), quali compiti difensivi svolgerebbe Ilicic nell’Inter? Scalerebbe in fascia come l’esterno attuale di Spalletti? Se la farebbe tutta proprio come se la fa l’ala della Nazionale?Ilicic infatti rimane (come abbiamo visto all’inizio) ed è sempre rimasto alto in fase difensiva. Anche nella Fiorentina di Sousa, che difendeva col 4-4-2 allineando la sottopunta di sinistra (Cristoforo) al centrocampo, e di conseguenza il laterale di sinistra (Salcedo) alla difesa a tre,Detto questo, le doti tecniche di Ilicic sono mostruose. E’ un puro di piede. Fa delle cose con quel mancino che in diretta non ci credi, e a riguardarle ancora meno. Ecco, a proposito di accentrarsi col piede invertito e di quando parlavamo della differenza fondamentale tra Ilicic e Candreva. Qui sotto lo sloveno non converge e basta, non converge soltanto. Converge nell’impossibile. Il pallone passa quasi attraverso l’avversario, chissà come e chissà dove, grazie al tocco del suo esterno magico, in corsa.Con Ilicic al posto di Candreva cambierebbe anche la natura dei cross dalla destra, la loro traiettoria. Lo sloveno combinato alla sovrapposizione di un terzino destro (Cancelo o chi per lui) renderebbe più varia e imprevedibile questa palla messa al centro.