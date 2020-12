C'è un pizzico di Roma all’interno del prestigioso Dream Team del Pallone d’Oro. France Football ha svelato infatti le undici leggende della formazione ideale di tutti i tempi e, nel ruolo di terzino destro, la giuria di giornalisti ha scelto l’ex giallorosso Cafu. Tra le motivazioni principali per la decisione c’è “la capacità di difendere solidamente ma anche di proporsi in avanti fino a diventare un attaccante aggiunto. Nella difesa a tre ideale ipotizzata il brasiliano ha come compagni di reparto Franz Beckenbauer e Paolo Maldini, con cui ha condiviso anni importanti in rossonero.