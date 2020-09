, contro la Bosnia nel primo appuntamento della nuova edizione di Nations League. Lasciatisi alle spalle i tremendi mesi della pandemia e archiviata l'amarezza per lo slittamento di un Europeo che li avrebbe visti nuovamente competitivi, glidal match di Firenze e- La scelta è stata fatta, come ha spiegato lo stesso Mancini nella conferenza stampa della vigilia: ". Dobbiamo vedere i più brillanti. Quasi tutti faranno una partita". In effetti, con pochissima benzina nelle gambe, lunedì prossimo sarà già tempo di affrontare una sfida sulla carta decisamente più probante, quella in trasferta contro l'Olanda (orfana di Koeman, di De Ligt e De Vrij), ma(l'ultimo italiano era stato Totti nel 2007), lanciando tanti calciatori senza guardare la loro carta d'identità - da Zaniolo prima della sua esplosione con la Roma a due bomber di provincia come Lasagna e Caputo -, oltre ai 6 in altrettanti match nelle qualificazioni all'Europa League;. In biancoceleste, soprattutto nelle ultime annate, Immobile ha saputo imporsi come bomber implacabile, ma evidentemente, pur in un momento di evidente penuria di grandi attaccanti per il nostro calcio, Mancini ha altre idee. Sperando che abbia ragione.