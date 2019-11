Ciro Immobile è in un momento di grazia. Nella Lazio ha già battuto un record importante, come ricorda in una nota Agipronews: nessuno, nella storia del club biancoceleste, aveva segnato per 7 giornate consecutive. Immobile ha fatto meglio di bomber del calibro di Piola, Chinaglia, Giordano e Signori, tutti fermi a 5 reti consecutive. Il numero 17 della Lazio però, non vuole fermarsi e punta al record di Batistuta che, con la Fiorentina, fece gol per 11 turni, i primi, del campionato 1994-95. L’obiettivo di entrare nella storia con 12 reti in 12 gare consecutive in Serie A è difficile ma non impossibile secondo gli esperti, che quotano il nuovo record di Immobile a 15.00. Intanto, dopo la doppietta all’Armenia con la maglia della Nazionale, Immobile si candida alla rete anche con il Sassuolo, proposta a 1.80, la doppietta si gioca a 5.00.