Ciro Immobile è a Milano ma, almeno per ora, il mercato non c'entra: l'attaccante della Lazio si è reso autore di un viaggio di piacere nel capoluogo milanese, con la splendida moglie e compagna Jessica Melena. Visita al ristorante in Brera gestito dal fratello di Jessica, un po' di shopping e via verso l'aeroporto. Per ora il Milan non è nei suoi pensieri.