La Lazio pesca ancora sul mercato spagnolo. Dopo aver preso lo svincolato Escalante dall'Eibar, ora dal Real Madrid è in arrivo l'attaccante Borja Mayoral, reduce da un prestito al Levante. Il Real lo valuta circa 20 milioni, mentre la Lazio non pare disposta ad andare oltre i 12-15 milioni, bonus a parte. La distanza non è poca, ma pare che ci siano buone possibilità di trovare un punto di incontro. Anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha intenzione di rinnovarlo. La prossima settimana i suoi agenti arriveranno a Roma per discutere con la Lazio l’accordo economico da sottoscrivere, per il quale ci dovrebbero essere meno difficoltà a trovare un’intesa rispetto alla trattativa col Real Madrid.



Nella Lazio che verrà Mayoral dovrebbe prendere il posto di Caicedo. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il rischio è che la Lazio debba rimpiazzare anche Immobile. Ciro non è sul mercato e tanto Inzaghi quanto i dirigenti non vogliono neppure pensare a una Lazio senza di lui. Ma il capocannoniere del campionato ultimamente ha allungato qualche ombra sulla sua permanenza in biancoceleste. Se Immobile dovesse partire andrebbe rimpiazzato con un attaccante di pari livello.