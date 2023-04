Uno spavento tremendo per Ciro Immobile e i famigliari del calciatore della Lazio, che questa mattina sono stati vittima di un incidente stradale all'altezza del Ponte Matteotti di Roma, quello che collega i quartieri Flaminio e Patri. Erano circa le 8 del mattino quando Immobile, a bordo della sua Jeep, si è scontrato con un tram della linea 19 che stava sopraggiungendo.



Secondo le prime ricostruzioni dei presenti, riportate da La Repubblica, la parte anteriore della vettura del giocatore è completamente distrutta e all'interno dell'abitacolo si sono pure attivati gli airbags. Né Immobile né la bimba avrebbero riportato conseguenze, anche se il capitano biancoceleste ha raccontato di lamentare un dolore al braccio e sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza. "Il tram è passato con il rosso", avrebbe raccontato Immobile subito dopo l'accaduto.



Sempre secondo quanto si apprende, gli infermieri del 118 che sono intervenuti sul posto hanno soccorso i passeggeri dell tram, alcuni dei quali sono stati condotti in ospedale per accertamenti: "Non c’è da preoccuparsi, sono cose normali", ha detto uno di loro.