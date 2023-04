"A Lotito chiederei 33 giocatori: 11 per il campionato, 11 per le coppe europee e altri 11 per la Coppa Italia. Come la Pro Recco nella pallanuoto".

si è inimicato tutta la, famoso club di pallanuoto ligure, per fare una battuta in risposta a una domanda sul mercato. Dopo la vittoria di ieri contro lo, in conferenza stampa al Picco il tecnico dellaha dichiarato:

Il virgolettato è stato riportato dall'account ufficiale di Sky Sport su Instagram e tra i commenti è sbucato anche quello della società ligure, dal tono scherzoso: "Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni. Di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu". Poi un post scriptum pungente: "E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo".