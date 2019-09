Ciro Immobile (nella foto Ansa) al centro delle polemiche ma chiede subito scusa. Il bomber biancoceleste, sostituito da Inzaghi, non l'ha presa benissimo, ha protestato in maniera plateale, tanto da beccarsi il rimbrotto di Simone Inzaghi, in panchina e nel post partita.

- L'attaccante della Lazio, a poche ore dalla vittoria contro il Parma,a tutti a mezzo social:è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione,. Tutti sbagliano, l’importante è capire l’errore. Detto questo, grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato".