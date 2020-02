Juventus, Inter e Lazio. La sfida a tre, oltre che per lo scudetto, sembra essere anche personale. Già, perché Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Ciro Immobile si daranno battaglia anche per la classifica dei capocannonieri. Una sfida doppia, quindi, per un finale di stagione che si prospetta tra i più avvincenti degli ultimi anni in Serie A. Gli esperti continuano a favorire l'attaccante della Lazio, soprattutto grazie alle sue straordinarie prestazioni come quella di tre giornate fa contro la Spal. Ora è fermo a 25 gol e i bookmaker lo reputano vicino al titolo, a 1,25. Subito dopo però c'è il portoghese ex Real Madrid che è passato da una media gol di 0,64 reti a partita prima dei 30 anni alle 0,94 reti a gara nelle ultime cinque stagioni. Per Cristiano Ronaldo, che fino a questo momento ha realizzato ben 20 gol e va in rete da dieci partite, la quota è di 3,50. Difficile ma non impossibile la rimonta per Lukaku, attualmente a 17 reti. I betting analyst danno il centravanti dell'Inter a 15. Mancano ancora quindici giornate di Serie, A quindi tutto è ancora aperto, secondo Agipronews.