Siparietto tra Immobile e la moglie a fine partita. L'attaccante della Lazio ha segnato due reti, ha appena finito di festeggiare con i compagni, si presenta alle telecamere di DAZN al termine dell'incontro per le interviste di rito. Ma sta cercando visibilmente qualcuno in tribuna.



IMMOBILE PRESO IN GIRO - Immobile controlla, ricontrolla, tanto che il giornalista gli chiede lumi: "Mi sono perso mia moglie", sorrisi e via all'intervista. Ma Jessica non perde tempo e subito riprende il frame su Instagram con la risposta pronta "Amore ci sono, tranquillo", scherza, prima di pubblicare l'esultanza smodata del papà, suocero di Ciro, al terzo gol della Lazio.