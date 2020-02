Immobile dal cuore d'oro. La storia del piccolo Iacopo, 11 anni, è dura: intere settimane in ospedale per le cure necessarie, perché affetto da fibrosi cistica. Lontano dagli amici e dalla sua Lazio. Immobile, insieme alla moglie Jessica, hanno deciso di fargli visita.



IMMOBILE CUORE D'ORO - Come riportato da nonèlaradio.it, Ciro e Jessica hanno fatto visita a Iacopo. Gli hanno portato qualche ora di spensieratezza, oltre ad una maglia e a un cappello autografati con tanto di dedica speciale. Poi le foto, i sorrisi, e la domanda di Immobile: "Quando potrà tornare allo stadio che lo aspettiamo?". "Molto presto", promette Iacopo.