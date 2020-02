Ciro Immobile domani compie 30 anni. L'attaccante della Lazio ha invitato tutta la squadra per festeggiare insieme in un teatro di Roma: "I miei compagni sono fantastici, vado d'accordo con tutti. Lucas Leiva è un campione dentro e fuori dal campo, Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori incredibili. Non è facile tirare i rigori, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene, a volte va male...".