A margine dell'evento 'Fratelli Tutti' nella sala stampa del Vaticano Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato delle sue condizioni: "Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l'edema per effettuare gli esami". Poi su playoff: "Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017".