Potrebbe essere finito a Reggio Emilia il 2021 di Immobile. L'attaccante della Lazio, alle prese da cinque giorni con un'influenza intestinale che lo ha fortemente debilitato, rischia di saltare la trasferta di Venezia mercoledì.



Non si allena da giovedì scorso e dopo la partita contro il Genoa, dove era stato costretto al forfait, Sarri aveva manifestato qualche preoccupazione sulle sue condizioni. Sperava di poterlo riavere a disposizione dopo il week-end per portarlo almeno in panchina al Penzo, ma anche oggi il numero 17 non sarà a Formello con i compagni.



Una decisione su di lui sarà presa solo in extremis, ma le possibilità di vederlo contro i lagunari ad oggi sono poche.