Altra tegola per Ciro Immobile. Come riporta questa mattina Il Tempo, sua moglie Jessica ha il Covid. Non c'è solo lo stato influenzale che lo sta tenendo lontano dal campo in questi giorni, ma anche l'obbligo di rispettare il periodo di isolamento.



L'ultimo contatto tra i due, secondo il quotidiano, sarebbe avvenuto mercoledì scorso. Da quel momento, appena è emersa la positività della moglie, l'attaccante biancoceleste si è messo in quarantena, come previsto dalla legge. Sottoposto a due tamponi negli ultmi giorni, entrambi hanno avuto esito negativo. In teoria dunque ci sarebbe tempo per il numero 17 per riaggregarsi al gruppo e partire per la trasferta di Venezia. In pratica, debilitato dall'influenza e senza essersi potuto allenare nell'ultima settimana, le speranze di un sua presenza domani per l'ultima partita del 2021 sono ridotte al lumicino.