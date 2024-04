Immobile, la scelta per giugno e le voci su Arabia e Inter

Quello giocato, e perso, domenica scorsa potrebbe essere stato. L'attaccante e capitano della, uscito al 45° per un problema fisico, è sempre più in bilico nel club biancocelesti, con un rendimento che non è migliorato col cambio in panchina tra Maurizio Sarri ed Igor Tudor e il ballottaggio con Castellanos che sembra destinato a proseguire da qui fino al termine della stagione. Una prospettiva, quella di giugno, che per Immobile è importante anche per definire il proprio futuro:. E, a oggi, quell'addio che nell'estate 2023 aveva spaventato i tifosi laziali, è più vicino a diventare realtà.

Alessandro, agente dell'attaccante biancoceleste, ha provato a spazzare via le voci sul suo assistito nelle ultime ore: "La volontà di Immobile, e lo ha dimostrato nel corso degli anni, è quella di restare a Roma con la maglia della Lazio. Poi nel mercato si possono comunque creare alcune situazioni...”. Situazioni come quelle che, negli ultimi mesi, non hanno fatto piacere a Ciro e al suo entourage. Che ora prendono seriamente in considerazione la partenza e stanno valutando tutte le opzioni.che avevano fatto vacillare il centravanti qualche mese fa. Per tentare quel colpo fallito la scorsa estate e portare Immobile nella Saudi Pro League.