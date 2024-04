Non serviva la sosta per le nazionali per ricordarsi delle grandi qualità di Matias, ma l'attaccante delne ha approfittato e ha segnato uncontro il Messico. Un gol "alla Soulé", un colpo di classe assoluta come tanti ne ha fatti vedere in questa stagione. E ancora altri ne serviranno nelle prossime partite, per centrare quella. Un calo che è coinciso anche con un calo a livello personale del classe 2003, che rimane comunque protagonista di una stagione super, con

Prestazioni che dalle parti della Continassa seguono e conoscono a memoria: al termine di questa stagione. Al momento, ma ci sono diversi fattori che incideranno sulla scelta finale. In primis,nella prossima stagione, seo un nuovo tecnico, e la sua idea dal punto di vista tattico: difficile inserire Soulé in un 3-5-2, perfetto invece per lui un 4-3-3. L'altra riflessione, da non sottovalutare, sarà poi fatta sullein arrivo per lui: a gennaio, ma tutte le parti interessate hanno deciso di non dare retta a questa tentazione. Che sarà rivalutata, dovesse presentarsi nuovamente, in estate, quando a Torino si aspettano anche. Se le somme offerte dovessero superare i, un sacrificio di Soulé non sarebbe da escludere.