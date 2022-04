Sesta tripletta in sei anni, la seconda in questa stagione. Così ieriha dato l'ennesimo calcio alle critiche di chi continua a mettere in dubbio le sue doti realizzative. Puntuali infatti sono riemerse le polemiche relative alla discrepanza evidente tra i gol con lae le prestazioni in"Quando si inventano cattiverie ci rimango male - ha dichiarato a Sky nel post partita - ovvio che mi butto giù". Il dispiacere per l'eliminazione dal secondo mondiale di fila è enorme ma "", sottolinea il bomber, che non si sbottona sulla possibilità di dire, facendo intendere che ci sta pensando eccome. "- ha detto - Ora punto a raggiugnere gli obiettivi con la Lazio, poi vedremo".Magari non sarà in grado di fare reparto da solo come, ma alternative migliori al momento in Italia non ce ne sono., che è un ala, è il primo italiano dopo di lui nella classifica marcatori di A quest'anno, con. Seguono, il naturalizzato, che è un fantasista e non un centravanti,e poi si esce dalla top 10 per trovare i successivi.. Il che dovrebbe far sorgere la domanda su un sistema di gioco dell'Italia che potrebbe non essere congeniale alle sue caratteristiche. E, considerando i rendimenti avuti dalle alternative, nemmeno a quelle degli altri numeri 9 impiegati da Mancini. Però. Lui dalle responsabilità non si è mai tirato indietro. Dalle accuse gratuite e ingenerose, invece, lo farebbe ben volentieri.