Una lunga confessione. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è raccontato al Corriere dello Sport: "Io davanti a Ronaldo e Lewandowski nella Scarpa d'Oro, una bellissima sensazione. Messi, Cristiano, Suarez: l'elenco dei vincitori mi riempie d'orgoglio. La sospensione del campionato ci ha danneggiato, è stata gestita male, pur se abbiamo tentato di fare le cose al meglio".



GASPERINI - "Contro l'Atalanta mi ha dato del simulatore, l'ennesima cazzata su di me. Due rigori netti. Gasperini deve avercela con la Lazio. Penso che non gli sia andata giù la sconfitta nella finale di Coppa Italia".



NEWCASTLE - "Aspetto che mi chiamino per il rinnovo. Nel periodo in cui si parlava del possibile acquisto del Newcastle da parte di un fondo dello sceicco hanno chiamato il mio agente Alessandro Moggi. Poi la Premier non ha fatto passare la proposta, il fondo si è ritirato. So che cercavano anche un allenatore italiano, Allegri o Spalletti".



RINNOVO - "Napoli? Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025, quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti col Napoli erano frequenti ma per una ragione o per l'altra non siamo mai andati a dama".