Avanti tutta, la Lazio non si ferma. Va all’attacco pure in Turchia. L’obiettivo è Muriqi del Fenerbahce, attaccante kosovaro che Tare ha messo nel mirino come attaccante - per caratteristiche - mancante della rosa. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. C’è un intermediario biancoceleste a Istanbul per provare ad abbassare la richiesta (si parte da 25 milioni), il club capitolino ne offre al massimo 15 più bonus per accaparrarsi la punta. Con Muriqi c`è già un accordo di massima, anche se c’è forte l’interesse del West Bromwich Albion e il Fenerbahce sta cercando di scatenare un’asta.