in vista della delicata sfida di Nations League contro la Polonia che può restituirci la vetta del girone e avvicinarci alla qualificazione alla Final Four.e la mancata partenza dell'attaccante della Lazio per Reggio Emilia è un'ulteriore conferma. Come lo sono le storie su Instagram pubblicate prima dalla moglie Jessica, che immortalavano il bomber impegnato in un allenamento nella propria abitazione e successivamente- Se il forfait del ct sarà ancora una volta tamponata dalla presenza in panchina di Evani e la presenza dietro le quinte di Gianluca Vialli, che sarà collegato telefonicamente con Mancini come è avvenuto nell'amichevole di mercoledì con l'Estonia,, e verosimilmente anche nel successivo impegno in Bosnia,. Kean e Pellegri hanno abbandonato il ritiro per i rispettivi problemi fisici, Belotti non è al top della condizione e così gli Azzurri rischiano di dover puntare tutte le loro fiches sulla coppia dell'Udinese Lasagna-Okaka.