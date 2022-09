È il giorno della verità per l'infortunio di Immobile. Oggi l'attaccante si sottoporrà agli esami strumentali per capire se potrà tornare a disposizione per l'Ungheria e, soprattutto, per i prossimi impegni con la Lazio alla ripresa. Il problema che lo ha tenuto fuori dai convocati di Mancini ieri contro l'Inghilterra non sembra grave. Ma in casa biancoceleste sono tutti in ansia perché si teme un aggravamento delle condizioni in caso di forzature.



A differenza di altri però - scrive stamattina Il Messaggero - Ciro non vuole mollare gli Azzurri. Sarri preferirebbe di gran lunga averlo già a Formello, ma il capitano biancoceleste prima di alzare bandiera bianca al primo accenno di fastidio fisico vuole provare a stringere i denti. Proverà fino all'ultimo ad esserci lunedì a Budapest. Ai laziali non resta che incrociare le dita per riavere tutto intero il loro bomber per la sifda contro lo Spezia il 2 ottobre.