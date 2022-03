Ciro Immobile sta valutando l'addio alla Nazionale. A riportare la notizia è Repubblica questa mattina. Dopo la delusione per l'eliminazione contro la Macedonia ai play-off per Qatar 2022, il centravanti partenopeo è tornato ad essere il capro espiatorio di tutti i mali degli Azzurri. Critiche feroci sul web e sulla stampa, che il giocatore della Lazio non è più disposto a subire in maniera così ingenerosa.



Il numero 17 biancoceleste ama la maglia dell'Italia ed è distrutto per questa seconda esclusione consecutiva dai mondiali. Proprio per questo il ruolo di parafulmine non può accettarlo. Avrebbe voluto calciare i rigori contro la Svizzera o avere sui piedi la palla di Berardi. Invece gli tocca solo accollarsi le colpe della sconfitta. A 32 anni può essere giunto per lui il momento di farsi parte e lasciar spazio ai più giovani.