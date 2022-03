Parco Pino Wilson e via Umberto Lenzini. Non sono caselle di una versione biancoceleste del Monopoli, ma due luoghi veri che presto troveranno collocazione a Roma. Il capitano e il presidente del 1° scudetto della Lazio vedranno rispettivamente intitolarsi un giardino e una strada nella Capitale. La decisione, riporta Repubblica, è stata presa dal Campidoglio in questi giorni e sarà presto resa ufficiale.



Non è ancora stato deciso dove troveranno collocazione i due nuovi spazi. Si valutano alcune aree nella zona di Valle Aurelia, nel quadrante nord-ovest della città, che per larga parte fu progettata e realizzata proprio dall'imprenditore edile poi divenuto patron biancoceleste.