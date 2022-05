Telefonata di disgelo tra Immobile e Mancini. Ne parla oggi Repubblica. L'attaccante della Lazio dopo la cocente eliminazione al mondiale di marzo sembrava aver deciso di mollare la Nazionale. Troppe le critiche - ingenerose e gratuire secondo lui - ricevute ogni volta che qualcosa non andava. Era stanco di essere il capro espiatorio dei problemi Azzurri. A distanza di mesi invece il dietrofront.



Il Ct e il bomber biancoceleste si sono parlati. L'attaccante ha dovuto dare forfait per i prossimi impegni contro l'Argentina e in Nations League, a causa del problema alla caviglia accusato nel finale di stagione. Ma a settembre tornerà a disposizione. Lo stato d'animo ora è diverso e, smaltita la rabbia, adesso c'è la voglia di dare ancora il proprio contributo con la maglia dell'Italia, a cui il centravanti di Torre Annunziata ha sempre dimostrato di tenere.